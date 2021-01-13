Япония полностью запретила въезд иностранцам из-за COVID-19

Власти Японии приостановили действие миграционных послаблений для иностранцев, которым разрешалось посещать страну в целях бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Запрет на въезд для всех иностранных граждан будет действовать до 7 февраля. Причиной закрытия границ стало распространение нового штамма коронавируса.

По словам премьер-министра Японии, среди тех, кто посещал страну по действующим с 11 странами и регионами двухсторонним соглашениям о поездках в целях бизнеса, не нашли случаев заражения «британским» штаммом коронавируса.

Однако правительство все же решило приостановить выдачу виз бизнесменам до окончания действия режима ЧС 7 февраля. Въезд запретили исходя из ситуации внутри страны.

Политик также отметил, что это не связано с рисками в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бассейны и спа-центры в Турции попали под запрет из-за COVID-19.