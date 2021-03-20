В Черном море заметили корабль НАТО: российские военные ведут наблюдения за ним

В Черном море заметили корабль НАТО: российские военные ведут наблюдения за ним
В Черном море замечен еще один корабль. Фото: unsplash.com

Это – второе замеченное судно в акватории моря за сутки.

В Черном море заметили еще один военный корабль США. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.

Речь идет о эсминце с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США». Это – второй корабль, который заметили в Черном море за последние сутки. Российские военные наблюдают за ними. До этого в море увидели американский ракетный крейсер «Монтерей». Отмечается, что США в 2021 году усилили активность в Черном море. Так, в январе военные увидели сразу два американский эсминца, а в марте – фрегаты ВМС Испании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черное море вошел испанский фрегат.

военные корабль НАТО черное море


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден готов поговорить с Путиным, но не называет точную дату
В Черном море заметили корабль НАТО: российские военные ведут наблюдения за ним
Особняк Нобеля в Петербурге стал жертвой вандалов
СКА обыграл «Динамо», сравняв счет в серии плей-офф Кубка Гагарина
Елагиноостровский дворец будут реставрировать как минимум еще несколько лет
Пенсионерка из Тосно доверилась лжепрокурору и перевела ему почти 300 тысяч ...
Пенсионерку подозревают в убийстве пожилого мужчину в городе Кириши
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нанесении травмы ...