В Черном море заметили корабль НАТО: российские военные ведут наблюдения за ним

В Черном море замечен еще один корабль. Фото: unsplash.com

В Черном море замечен еще один корабль. Фото: unsplash.com

Это – второе замеченное судно в акватории моря за сутки.

В Черном море заметили еще один военный корабль США. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.

Речь идет о эсминце с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США». Это – второй корабль, который заметили в Черном море за последние сутки. Российские военные наблюдают за ними. До этого в море увидели американский ракетный крейсер «Монтерей». Отмечается, что США в 2021 году усилили активность в Черном море. Так, в январе военные увидели сразу два американский эсминца, а в марте – фрегаты ВМС Испании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Черное море вошел испанский фрегат.