«Практически мертвые»: так российский дипломат в Великобритании Келин назвал отношения России и Англии

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании объяснил, что Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по ряду вопросов, однако в политическом смысле отношения между странами являются «практически мертвыми». Об этом Келин рассказал в интервью радиостанции LBC.

Виновной в большей степени, по словам Келина, является Англия.

Российский дипломат отметил, что Великобритания проводит «враждебный курс» в отношении России. Страна занимается в основном тем, что обвиняет ее в нарушении прав человека.

Келин заметил, что стран, где бы от и до права человека соблюдались, нет. Поэтому сама постановка вопроса не разумна.

Также дипломат заявил, что британские власти не оставляют России пространства для «политического диалога».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Англия стала лидером по смертности от коронавируса в мире.