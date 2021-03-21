Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» предал огласке планы властей Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что украинская власть готова развязать войну, для того чтобы отвлечь внимание народа от тотального воровства, то есть «скрыть свои преступления». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По словам Рабоновича, руководство Украины пойдет на многое, чтобы увести в сторону от того, что превыше всего.

«Главный план власти состоит в том, чтобы мы — оппозиция — вывели на улицу людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь и на этой крови они установили бы диктатуру», — считает Рабинович.

Рабонович отметил, что оппозиция не поддастся на провокации.

Но не стоит исключать, по словам, депутата, что украинцы могут выйти на протесты самостоятельно.

Поэтому оппозиционер пожелал гражданам спокойствия, которое, по его мнению, является «признаком мощной силы».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Украина подготовила стратегию по «деоккупации» Крыма.