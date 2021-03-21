9 299 заболевших COVID-19 в России за сутки

9 299 заболевших COVID-19 в России за сутки
Коронавирус в России успешно победили 4 456 869 человек. Фото: pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299. Всего по стране 4 456 869. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Переборовших коронавирус россиян за сутки — 11 279. Всего по стране оправилось 4 069 395 человека.

В относительном выражении прирост числа выздоровевших составил 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 371. Это на 21 человек меньше, чем днем ранее. Всего же в стране скончавшихся от данной инфекции зарегистрировано 95 030.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (0,04%) и в Сахалинской области (0,05%).

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Вене от коронавируса скончался российский оперный певец Евгения Нестеренко.

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