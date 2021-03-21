На «Чернышевской» загорелась крыша здания трех консульств

В Петербурге утром, в воскресенье пожарные справлялись с возгоранием на проспекте Чернышевского. Горела кровля здания, в котором располагаются генконсульства Швейцарии, Кипра и Греции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

В 9:09 поступил сигнал о том, что на проспекте Чернышевского, дом 17 — пожар.

В здании загорелась кровля.

Известно, что огонь распространился на площади 20-ти квадратных метров.

В 10:20 пожар был потушен, в ликвидации возгорания участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

О наличии погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 19 марта вечером, на строительной площадке по адресу Шуваловский проспект, 37, загорелись бытовки рабочих. Свидетели пожара также сообщают о прогремевшем взрыве.