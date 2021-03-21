В Японии девять человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,9

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Число получивших травмы увеличилось до девяти человек.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на местных властей и спасателей, землетрясения произошли в трех северо-восточных префектурах Японии. Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Мияги, там пострадали семь человек. Еще по одному пострадали в префектурах Иватэ и Фукусима.

Отмечается, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили легкие травмы при падении или от упавшей мебели.

Сильная подземная активность началась в субботу в шесть часов вечера по местному времени. Власти объявили угрозу цунами, но позже ее сняли. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья Мияги, а очаг зафиксировали на глубине 60 километров. Сила толчков достигала пяти с плюсом по семибальной шкале. Толчки ощущались в Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль.