В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
Извержение вулкана в Исландии. Фото: скриншот Twitter

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, извержение началось в пятницу вечером.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Как сообщает метеорологическое управление Исландии, все случилось на полуострове Рейкьянес. Вулкан начал извергаться примерно в 20:45 по местному времени (23:45 по московскому).

По данным агентства Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной порядка 500-750 метров. Высота вырывающихся из расщелины фонтанов лавы достигает 100 метров.

Специалисты управления отметили, что по состоянию на 23:20 местного времени информация о выбросе пепла не поступала. В настоящий момент на Рейкьянесе действует красный код опасности для авиации. Единственный в Исландии международный аэропорт Кеблавик приостановил работу и отменил все рейсы.

В агентстве добавили, что последний раз вулкан Фаградальсфьядль извергался более 800 лет назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что падение метеорита на Кубе спровоцировало два взрыва.

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