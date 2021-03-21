В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку своим укусом

В Великобритании 43-летняя Андреа Лэнг узнала, что больна опасным заболеванием, благодаря укусу своего хомяка по кличке Сталин.

Как сообщает Daily Star, хомяк укусил свою хозяйку, когда она прибирала клетку. После укуса палец распух, а рана начала гноиться. Женщина пошла к врачу и получила рецепт на антибиотики. Спустя несколько дней она заметила на руках синяки и снова обратилась за медпомощью, чтобы узнать, связано ли это с укусом. В больнице стало известно, что у Лэнг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это связано с редким заболеванием, которое повышает риск образования тромбов.

«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — отмечает Лэнг.

Сейчас женщина называет хомяка уже «доктор Сталин» и прикасается к нему только в перчатках.

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