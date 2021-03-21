В Ленобласти за год высадили 9 тысяч гектаров искусственного леса

В Ленобласти за год высадили 9 тысяч гектаров искусственного леса
В Ленобласти посадят еще больше деревьев. Фото: Pixabay

Властям удалось перевыполнить план на 1%.

В Ленинградской области за 2020 год высадили почти 9 тысяч гектаров искусственного леса. Это на 1% больше, чем было запланировано изначально. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в администрации региона.

Власти отметили, что Ленобласть выделилась во время осенней посадки леса в прошлом году. На данный момент в регионе в рамках акции «Сохраним лес» появилось около четырех миллионов деревьев – это десятая часть всех саженцев в России.

В скором времени эксперты планируют посадить новые хвойные деревья. Они появятся на свет благодаря 20,7 тоннам шишек сосны и ели. Их уже направили в Тихвинский лесопитомник и Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр для переработки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кирове парашютист застрял в кроне 10-метрового дерева. Прибывшие к месту происшествия спасатели с помощью автолестницы освободили стропы и помогли парашютисту спуститься на землю.

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