В Москве кот спас годовалого ребенка, найденного у тела матери

Домашний кот помог спасти ребенка, который несколько дней находился в квартире с умершей матерью в Москве.

Как сообщает «Московский комсомолец», незадолго до смерть мать сообщила родственникам, что планирует взять ребенка и вместе уехать на дачу. После этого она перестала выходить на связь, а родные подумали, что это происходит из-за отсутствия сигнала за городом.

Через некоторое время мать женщины решила приехать в квартиру дочери в Москве, но зайти в нее не смогла. Когда она стояла у двери находящийся в квартире кот начал громко мяукать. Женщина знала, что хозяйка кота обычно забирает его с собой на дачу, поэтому заподозрила неладное и вызвала слесаря.

При вскрытии двери стал заметен специфический запах из квартиры, поэтому на место были вызваны медики. Бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. Обнаруженную девочку в истощенном состоянии госпитализировали.

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