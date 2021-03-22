В Японии впервые выявили возможную передачу коронавируса от матери к новорожденному

В Японии Общество педиатров заявило о возможном выявлении первого случая передачи COVID-19 от матери к новорожденному.

Новорождённому сделали ПЦР-тест, и анализы показали положительный результат, сообщает NHK. По словам врачей, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в Японии родился 51 младенец от матерей, которые имели положительные анализы на коронавирус, при этом дети родились здоровыми.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 123 207 169 человек, выздоровело 69 803 102 пациента, число смертельных исходов достигло 2 715 292.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ,у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. Гинцбург порекомендовал гражданам, у которых не появились антитела после болезни, привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к COVID-19.