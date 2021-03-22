В Выборге подвыпивший инвалид без ноги набросился с ножом на своего соседа

Инвалид напал с ножом на своего соседа. Фото: pixabay

Инвалид напал с ножом на своего соседа. Фото: pixabay

В городе Выборг Ленобласти полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ножевого ранения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию позвонил житель дома на улице Северная и сообщил, что на него напал незнакомый мужчина и он вытолкнул его в подъезд. Стражи порядка прибыли на место и нашли на лестнице 65-летнего мужчину с ножевыми ранениями в области живота.

По горячим следам был задержан 48-летний мужчина, который и вызвал полицию. Было установлено, что он является инвалидом второй группы, у него нет левой ноги. Предварительно, после совместного распития алкоголя он ударил ножом в живот своего соседа, который находился в гостях.

Потерпевшему сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого доставили в отдел и составили на него протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки закончились смертельным ножевым ранением к квартире на улице Ефимова.