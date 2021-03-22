Боль в спине может сигнализировать о дефиците витамина D

Боль в спине может сигнализировать о дефиците витамина D
Дефицит витамина D заметно влияет на самочувствие. Фото: pixabay

Длительный дефицит витамина D может стать причиной развития множества опасных заболеваний. Кроме того, нехватка полезного элемента способствует деформации костей, а также появлению болей.

Согласно исследованию специалистов, опубликованному на медицинском портале Healthline, дефицит витамина D может быть причиной постоянных и сильных болей в спине. К такому выводу врачи пришли, изучив состояние более 9 тысяч женщин.

Кроме того, ученые выяснили, что люди с нехваткой указанного элемента вдвое чаще склоны страдать от болей в костях ног, ребрах или суставах, чем пациенты с нормальной концентрацией витамина D в организме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что израильским исследователям удалось сократить срок вынашивания эмбриона у мыши с 20 до 12 дней. Авторы методики считают, что она применима и к человеческим эмбрионам, и возможно, в будущем детей действительно смогут выращивать вне матки.

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Боль в спине может сигнализировать о дефиците витамина D
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