На ЧМ по фигурному катанию выявили первый случай заражения COVID

На ЧМ по фигурному катанию выявили первый случай заражения COVID
Один из участников сдал положительный тест на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в шведском Стокгольме, выявлен первый заболевший коронавирусом. Положительный тест сдал один из участников.

Имя спортсмена, подхватившего новую болезнь, не называется. Инфицированный участник не будет допущен к соревнованиям и уже помещен на карантин.

Как сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), также были выявлены и изолированы те, с кем контактировал заболевший.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта. В нем принимают участие спортсмены из России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, «Катюша» вместо гимна России будет звучать на ЧМ по хоккею.

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