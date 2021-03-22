На ЧМ по фигурному катанию выявили первый случай заражения COVID

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в шведском Стокгольме, выявлен первый заболевший коронавирусом. Положительный тест сдал один из участников.
Имя спортсмена, подхватившего новую болезнь, не называется. Инфицированный участник не будет допущен к соревнованиям и уже помещен на карантин.
Как сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), также были выявлены и изолированы те, с кем контактировал заболевший.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта. В нем принимают участие спортсмены из России.
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