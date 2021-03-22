Число амбулаторных ковид-пациентов Петербурге снизилось на 14 %

В Петербурге количество амбулаторных больных по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 14,2 %. Об этом сообщили в информационной справке по противодействию коронавируса.

В городских медучреждениях продолжается выдача амбулаторным пациентам портативных пульсоксиметров. На сегодняшний день их получили 6 852 горожан.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, с 15 по 21 марта через Службу 122 принято 39 730 заявок горожан о вызове врача на дом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки еще 865 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.