Число амбулаторных ковид-пациентов Петербурге снизилось на 14 %

Число амбулаторных ковид-пациентов Петербурге снизилось на 14 %
Медики больницы Семашко. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге количество амбулаторных больных по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 14,2 %. Об этом сообщили в информационной справке по противодействию коронавируса.

В городских медучреждениях продолжается выдача амбулаторным пациентам портативных пульсоксиметров. На сегодняшний день их получили 6 852 горожан.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, с 15 по 21 марта через Службу 122 принято 39 730 заявок горожан о вызове врача на дом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки еще 865 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

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