В Петербурге продают бракованную землю, с таким грунтом ни ростка не взойдет

В Петербурге семь из десяти видов земли бракованные .Фото: pixabay.com

В Петербурге семь из десяти видов земли бракованные .Фото: pixabay.com

В Петербурге в результате проверки грунта в магазинах две трети образцов не соответствуют тем, что указаны на упаковке. Об этом сообщили в пресс-службе «Общественного контроля».

В Петербурге приближается дачный сезон, в связи с чем появляется спрос на покупку земли.

Как выяснилось, производители грунта предлагают клиентам не самый качественный товар.

По некоторым данным, около 80% образцов почвы оказываются бракованными.

В этом году исключения не было: семь из десяти проверенных общественниками продуктов не соответствуют информации, указанной на упаковке.

В ходе лабораторных анализов выяснилось, что в «Народном грунте» и «Готовом грунте для рассады» сильно занижена доля азота.

В «Садовой земле» не хватает кальция, а грунт от компании «Леруа Мерлен» «Geolia» оказался слишком кислым, из-за чего семена могут вообще не взойти.

Также несоответствие информации на упаковке выявили у производителей «Велторф» и «Гера».

По мнению специалистов, лишь три образца можно купить без сомнений: «Питэр Пит», «Агрикола» и «Morris Green».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о потеплении и температурных аномалиях в марте.