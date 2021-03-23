Коронавирус стал причиной смерти еще 42 петербуржцев

В Северной столице за сутки подтвердили 42 смерти от коронавируса. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 35 человек, то есть на семь человек меньше.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числу летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умер 51 пациент с COVID-19. Следом идет Московская область с 16 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще 6 человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 427 случаями смерти от последствий коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 тыс. 994 человека. В целом по России умерли от COVID 95 тыс. 818 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Министерстве здравоохранения не исключили, что ковид «запускает» старение организма.