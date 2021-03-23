В Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории

У преступников изъяли множество телефонов и банковских карт. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

У преступников изъяли множество телефонов и банковских карт. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти при участии бойцов Росгвардии задержали троих членов преступной группировки, которая специализировалась на продаже леж-путевок в несуществующие санатории.

По данным правоохранителей, злоумышленники создали около десяти сайтов и страниц в соцсетях, где предлагалось раннее бронирование поездок в санатории и пансионаты на территории России и стран ближнего зарубежья. Жертв мошенники привлекали, предлагая внушительные скидки при оплате картой.

В реальности все эти курортные учреждения давно закрылись или вовсе не существовали, а интернет-страницы, как правило, регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. Стоимость «путевок» варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей. «Клиенты» при этом получали поддержку псевдоменеджеров, фальшивые ваучеры, подтверждающие оплату, и якобы договор о проживании.

Деньги за «туры» поступали на счет фирм-однодневок, откуда затем их забирали преступники. На данный момент установлено, что аферисты причастны к 11 эпизодам хищения средств у жителей Петербурга и Ленобласти. По предварительным данным, общее число потерпевших может достигать шестисот человек, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе мошенница обманула пенсионерку на 330 тысяч рублей.