Следком проводит проверку после госпитализации упавшего с дерева мальчика

В Петербурге следственные органы организовали проверку по факту госпитализации семилетнего ребенка, получившего тяжелые травмы при падении с дерева.

Как сообщили в городском следственном управлении СК, инцидент произошел вечером 22 марта в Петроградском районе. Пока родителей не было рядом, мальчик по веревке залез на дерево и случайно упал. Маленький петербуржец получил серьезные травмы: сотрясения мозга, перелом пирамиды височной кости слева, разрыв левой барабанной перепонки и ушиб легкого. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева.