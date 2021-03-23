Следком проводит проверку после госпитализации упавшего с дерева мальчика

Следком проводит проверку после госпитализации упавшего с дерева мальчика
Следователи проводят проверку Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге следственные органы организовали проверку по факту госпитализации семилетнего ребенка, получившего тяжелые травмы при падении с дерева.

Как сообщили в городском следственном управлении СК, инцидент произошел вечером 22 марта в Петроградском районе. Пока родителей не было рядом, мальчик по веревке залез на дерево и случайно упал. Маленький петербуржец получил серьезные травмы: сотрясения мозга, перелом пирамиды височной кости слева, разрыв левой барабанной перепонки и ушиб легкого. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева.

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