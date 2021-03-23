Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд рублей за 2020 год

Счетная палата выявила в &#171;Роскосмосе&#187; нарушения на 30 млрд рублей за 2020 год
Фото: pixabay

Счетная палата в ходе проверки обнаружила в деятельности «Роскосмоса» за 2020 год нарушений более чем на 30 миллиардов рублей.

Об этом во вторник, 23 марта, заявил глава ведомства Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину во время личной встречи. Нарушения, как отмечает Кудрин, «разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования».

Напомним, что в ноябре 2020 года глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина объяснений относительно финансирования нескольких дорогостоящих программ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с 1 апреля перестанут действовать некоторые льготы, введенные из-за ограничений, направленных на борьбу с пандемии коронавирусной инфекции и ставших причиной кризисной ситуации для многих людей.

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