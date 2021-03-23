В Петербурге готовятся в весеннему паводку

Также перед паводком проверяют техническое состояние гидротехнических сооружений. Фото: Рixabay

Также перед паводком проверяют техническое состояние гидротехнических сооружений. Фото: Рixabay

В Петербурге провели комплекс предупредительных мероприятий перед весенним паводком и лесным пожарами.

Как сообщили в Смольном, город ежегодно принимает меры, чтобы обеспечить безопасность петербуржцев в период ледохода и таяния снега.

В частности, обстановку на реке Неве контролируют сотрудники Гидрометцентра. при Ледокол «Застава» при необходимости пробивает образовавшиеся заторы льда на Неве, чтобы избежать возможных подтоплений.

Также перед паводком проверяют техническое состояние гидротехнических сооружений.

Для защиты городских лесов от пожаров, в весенне-летний сезон в лесах проложат минерализованные полосы и просеки, оборудуют 11 пешеходных мостов. Кроме того, в лесах обустроят зоны отдыха, чтобы отдыхающие не разводили костры и мангалы в неположенных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наводнений в Петербурге стало в два раза больше за последние 300 лет.