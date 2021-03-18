Наводнений в Петербурге стало в два раза больше за последние 300 лет

Наводнений в Петербурге стало в два раза больше за последние 300 лет
В первые 10 лет после строительства дамбы городу удалось избежать 26 наводнений. Фото: КЗС

За последние три сотни лет в Северной столице частота наводнений увеличилась в два раза. Об этом рассказала начальник управления экологии и системы предупреждения наводнений КЗС Петербурга Роза Михайленко.

Согласно статистике 300-летней давности, в городе на Неве происходило одно наводнение в год. В наши дни наблюдается уже более двух наводнений в год. Так, за последние четыре десятка лет Петербург затапливало 64 раза. В первые 10 лет после строительства дамбы городу удалось избежать 26 наводнений, передает «Интерфакс».

По словам Михайленко, комплекс защитных сооружений также отлично справляется с нефтяными и другими химическими загрязнениями благодаря управлению потоками.

Первый зампред городского комитета по природопользованию Михаил Страхов отметил, что на городских водных объектов стали собирать в 3,5 раза больше донных отложений и в 1,7 раза больше мусора, чем три года назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую дамбу закроют 17 марта до конца весны.

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