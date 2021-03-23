Минкульт не увидел нарушений на выставке Васильевой в Петербурге

Противники творчества бывшей чиновницы Евгении Васильевой не смогли добиться от Минкульта закрытия выставки, которую Васильева открыла в Северной столице.

Выставка Евгении Васильевой открылась в Академии художеств Петербурга 16 марта. Преподаватель мастерской церковно-исторической живописи Дмитрий Селиванов направил в Минкульт обращение с разъяснениями и опубликовал ответ ведомства на своей странице.

В документе говорится, что музеи являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, поэтому сами могут решать, какие выставки проводить, а какие нет. У властей нет полномочий вмешиваться в творческую составляющую. Исключения делаются лишь когда картины призывают к войне, насилию, жестокости, классовой нетерпимости и в других случаях.

В Минкульте отметили, что выставку можно запретить только по решению суда и в случае нарушения законодательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге против выставки Васильевой — новоиспеченного почетного члена РАХ.