Сотрудника Генконсульства РФ обвинил в краже велосипедов

По предварительным данным, никаких доказательств его причастности к преступлениям нет.

Генконсульство России в Страсбурге прокомментировало обвинения в сторону своего сотрудника, которого подозревают в серии краж велосипедов. В генконсульстве уверяют, что публикации СМИ являются бездоказательными инсинуациями. Об этом сегодня, 23 марта, пишет РИА Новости.

Агентство Франс Пресс писало, что сотрудника генконсульства РФ задержали в феврале по подозрению в краже велосипедов. После этого мужчина якобы покинул Францию и вернулся в Россию, но расследование дела продолжается.

«Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята»,

— говорится в заявлении генконсульства в ответ на запрос РИА Новости.

Добавляется также, что мужчина покинул страну из-за плохого состояния здоровья. Его выпустили из страны без каких-либо проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самыми популярными преступлениями в Петербурге за год стали кражи, нарушения ПДД и наркотики.