Почти 200 больных на ИВЛ и рост числа госпитализаций: COVID-19 в Петербурге к 24 марта

В Петербурге около 200 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

В Петербурге около 200 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

В Петербурге наблюдают ухудшение эпидемиологической обстановки, число госпитализированных с коронавирусом пока растет. Между тем, преподавателей и студентов медицинских вузов, которые помогали таким пациентам, вернули обратно к обучению.

Так, за прошедшую неделю количество госпитализаций коронавирусных пациентов выросло на 3,4%. Кроме того, реже стали выписывать пациентов, зараженных инфекцией – показатель упал на 42%. Специалисты подчеркивают: говорить об улучшении ситуации пока рано. Они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, в том числе продолжать носить средства индивидуальной зашиты.

Отметим, что пока в стационарах число тяжелых пациентов составляет 27% — порядка 200 больных находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

При этом студентов и преподавателей медицинских вузов, которые привлекались для помощи в лечении коронавирусных больных, отпустили – они вернулись обратно к учебе. В Смольном подчеркивали, что в городе дефицит медицинского персонала пока не наблюдается.

Напомним, что городские власти делают немалую ставку на массовую вакцинацию населения. Пока в городе наблюдаются проблемы с препаратом. Накануне стало известно, что производственный комплекс биотехнологической компании BIOCAD, базирующейся в Северной столице, перепрофилируют для выпуска вакцины от коронавируса «Спутник V». Сегодня предприятие уже выпустило около трех миллионов комплектов препарата. Теперь хотят запустить второй комплекс, чтобы увеличить объемы производства.

Петербуржцам, которые не успели сделать прививку и подхватили инфекцию, продолжают бесплатно выдавать лекарства. В настоящее время их получают более 12 тысяч амбулаторных больных, в том числе 428 пациентов, которые были выписаны из стационаров.