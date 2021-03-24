За похищение девушки на Петроградке задержаны трое мужчин

В Петербурге полиция нашла подозреваемых в похищении человека в Петроградском районе города.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 марта в полицию обратилась 23-летняя петербурженка и сообщила, что была похищена неизвестными. Она рассказала, что утром двое неизвестных у дома №12 по Ординарной улице силой затолкали ее в автомобиль «Мерседес Е400» и начали угрожать электрошокером.

После они отвезли ее в частный дом в садоводстве «Лебедь» в Рощино, и отпустили только в пять часов вечера.

Накануне стражи порядка поймали трех подозреваемые. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники могут быть причастны к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с пистолетом ограбил офис «Быстро деньги» на улице Уточкина.