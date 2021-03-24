Следователи проверят выставку из человеческих тел в Москве, якобы оскорбляющую чувства верующих

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам провести проверку в отношении организаторов анатомической выставки в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, процессуальную проверку решили провести после волны негатива в СМИ. Общественники считают, что выставка нарушает нравственные ценности и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в интернете создали петицию с требованием закрыть экспозицию.

Бастрыкин поручил досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку на соответствие выставки российскому законодательству.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в московском ВДНХ. Если ее не закроют, то она проработает до января следующего года. Согласно информации на сайте экспозиции, там представлены реальные человеческие тела, пожертвованные хозяевами. С 1980 года организаторы насобирали тела более 19 тысяч человек. На выставке можно посмотреть, как выглядят различные органы и мышцы человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минкульт не увидел нарушений на выставке Васильевой в Петербурге.