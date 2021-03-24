В Ленобласти остановили «Пежо» с краденой техникой на 800 тысяч рублей

Во вторник, 23 марта, около пяти утра наряд инспекторов ДПС Ломоносовского района Ленобласти возле одного из домов в деревне Пески остановил «Пежо Партнер» для проверки документов. Ситуация, однако, оказалась гораздо сложнее.

В салоне иномарки правоохранители нашли бензогенератор, мотоблок, бензиновый насос, музыкальный центр, телевизор, а к автомобилю был прикреплён прицеп без номерных знаков, на который был погружен гидроцикл.

30-летний водитель, как и его ровесник-пассажир, не смогли предъявить документы ни на автомобиль, ни на прицеп, в связи с чем обоих доставили в отдел полиции. В дальнейшем стражи порядка выяснили, что задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Отметим, что в тот же день, но несколькими часами ранее в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая заявила о похищении имущества с её дачного участка на сумму 800 тысяч рублей. Перечисленные ей предметы полностью соответствовали обнаруженным в остановленном «Пежо». По факту кражи возбудили уголовное дело, водитель и пассажир задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с мефедроном в карманах поймали москвичей-закладчиков, живущих в Петербурге.