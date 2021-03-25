С оторвавшейся льдины в Ломоносове спасли 18 взрослых и двоих детей

До 15 апреля 2021 года в городе действует запрет выход на лед. Фото: Северо-Западный РПСО

До 15 апреля 2021 года в городе действует запрет выход на лед. Фото: Северо-Западный РПСО

Днем в среду экстренные службы провели в Финском заливе две операции по спасению со льда рыбаков. Сразу после спасения почти 25 рыбаков со льдины в районе дамбы, сотрудники отправились Ломоносов.

Поступил сигнал, что у порта Бронка около ста человек могут погибнуть на оторвавшемся ледяном острове. Спасатели примчали к месту ЧП в судне на воздушной подушке (СВП) «Хивус-10», также на льду работало еще три «Хивуса» и один аэробот.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного РПСО, со льда было эвакуировано 18 взрослых и двое детей.

Напоминаем, что до 15 апреля 2021 года в городе действует запрет выход на лед. Сотрудники МЧС не раз предупреждали, что это чревато различными происшествиями, опасными для жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе с отколовшейся льдины спасали 25 рыбаков.