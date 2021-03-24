В Кронштадтском районе с отколовшейся льдины спасали 25 рыбаков

Рыбаки не прислушались к запрету о выходе на лед.

В Финском заливе сегодня, 24 марта, спасали 25 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине. Пока они ловили рыбу, образовалась промоина в 300 метрах от берега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на южном участке дамбы в Кронштадтском районе. 25 рыбаков чуть не ушли под воду, но благодаря спасателям их удалось вернуть на сушу. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

Напоминаем, что до 15 апреля 2021 года в городе действует запрет выход на лед. Сотрудники МЧС не раз предупреждали, что это чревато различными происшествиями, опасными для жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 55 рыбака остались на отколовшейся льдине в Финском заливе.