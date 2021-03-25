В Ленобласть доставили 12 тысяч доз «Спутника V»

В Ленобласть доставили 12 тысяч доз &#171;Спутника V&#187;
В регионе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

По прививочным пунктам Ленобласти развезут 12 тыс. доз препарата от Covid-19 «Спутник V». Прививку от новой болезни делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Дефицит вакцины в регионе зафиксировали 24 марта – тогда в пунктах вакцинации осталось меньше тысячи доз «Спутника V». На следующий день область получила от Минздрава новую партию препарата в 4 тыс. комплектов.

Как сообщила пресс-служба правительства области, более 62 тыс. местных жителей получили вакцину от Covid-19. Закончили курс вакцинации уже более 50 тыс. человек.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину «Спутник V» назвали самой узнаваемой в мире.

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