Утром в четверг в Петербурге пробки вырастут до 5 баллов

Четверг в Петербурге начался с пробок. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП и ремонтные работы.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, сейчас пробки в городе оцениваются на четыре балла. Ближе к 9 утра они должны повыситься до пяти баллов, а еще через час — снизиться обратно до четырех.

Самые большие заторы собрались на на Володарском мосту, проспекте Маршала Жукова, Витебском проспекте, Володарском мосту, Малоохтинском проспекте, Красногвардейской площади, Невском и Лиговском проспектах.

Крупные заторы также наблюдаются на набережная Обводного канала, набережной Кутузова, Каменноостровском и Московском проспектах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге ожидается преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки, преимущественно дожди.