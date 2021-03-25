КСП нашла нарушения в работе администрации Адмиралтейского района на 450 млн рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга завершила проверку деятельности администрации Адмиралтейского района с 2018 по 2020 годы. Отчет появился на сайте КСП в четверг, 25 марта.

Выяснилось, что в действиях чиновников было свыше 3,9 тысяч нарушений, которые обошлись городскому бюджету суммарно в 449 миллионов рублей. Наибольшее количество пришлось на сферу распоряжения и управления государственной собственностью — более 830 объектов недвижимости общей площадью 67,5 тысяч «квадратов» были не зарегистрированы, а 108 нежилых помещений переданы управляющим компаниям без согласия собственников.

Кроме того, нарушения в сфере госзакупок стоили казне Петербурга более 240 млн рублей из-за неправильного определения начальных цен контрактов, нарушения сроков исполнения договоров и многого другого. Нецелевое расходование бюджетных средств является еще одной статьей, нанесшей ощутимый ущерб финансам Северной столицы.

Нарушения также фиксировались в сфере бухгалтерского учета. К примеру, администрация за 2,5 года приобрела более 7,7 билетов в театры, музеи, цирки и другие учреждения культуры на 16,6 млн рублей, однако нигде не подтверждается факт их выдачи петербуржцам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП приступила к проверке работы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».