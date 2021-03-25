С 1 апреля из Петербурга запустят дополнительные электрички в пригороды и Ленобласть

С 1 апреля из Петербурга запустят дополнительные электрички в пригороды и Ленобласть
Электрички запустят с 1 апреля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге с 1 апреля дополнительные электропоезда назначаются на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дополнительные электрички запустят между Петербургом и Ораниенбаумом, Красным Селом, Поселком, Шапками, Белоостровом, Каннельярви, Сосново, Любанью, Зеленогорском и Васкелово.

Также больше поездов будет ходить между Сиверской и Лугой, Шапками и Тосно, Мгой и Обухово, Рощино и Кирилловское. При этом в расписание движения электричек по указанным направлениям частично внесут изменения.

Подробно с графиком пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные электрички запустят между Петербургом и Красным Селом.

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