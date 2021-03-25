Дополнительные электрички запустят между Петербургом и Красным Селом

Дополнительные электрички будут ходить по будням. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Дополнительные электрички будут ходить по будням. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С апреля между Петербургом и Красным Селом начнут курсировать дополнительные пригородные поезда.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дополнительные электрички на маршрут Петербург — Красное Село назначаются с 1 апреля. Изменения вносят для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Больше электричек будет ходить в будние дни. Поезда будут отходить с Балтийского вокзала в 08:17, 16:43, 17:30. Обратные электрички пойдут в 09:02, 17:30, 18:13. Время в пути составит около 35-40 минут.

Подробное расписание движения электричек можно посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул. Из города на Неве поезда будут отходить 20, 22, 27 и 29 марта в 1:05