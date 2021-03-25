Собянин заявил о вакцинации около 1 млн человек в Москве

Почти половина из них – это пожилые люди, которые находятся в группе риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе прививку от коронавируса сделали почти один миллион человек. 40% из них – это люди в возрасте. Об этом пишет ТАСС.

Собянин отметил, что никаких проблем с вакциной пока что не возникало, что доказывает ее безопасность и эффективность. Он не знает о случаях серьезных осложнений. Мэр столицы объяснил, что люди, которые откладывают вакцинацию, рано или поздно заболеют. Он считает, что они подвергают таким образом себя и свое здоровье огромному риску.

«Я всегда говорил и говорю сейчас, что у нас два варианта дальнейшего развития событий: либо мы вакцинируемся, либо переболеем»,

— заключил мэр.

Он выразил надежду, что количество вакцинированных будет расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт перечислил ошибки людей при лечении коронавируса.