В Башкирии мужчина облил пожилую супругу бензином и поджег

В башкирском Белорецке местный житель поджег свою супругу, которая скончалась от ожогов в больнице.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, между мужем и женой, которым по 63 года, произошел скандал на бытовой почве. Мужчина начал избивать супругу руками, а после решил облить ее бензином и поджечь. Потерпевшая до этого успела дозвониться до родных с просьбой вызвать полицию. Прибывшие стражи порядка выломали дверь и вызвали бригаду скорой.

Женщину доставили в больницу с тяжелыми ожогами 80% тела. Врачи пытались спасти ее жизнь, но в тот же вечер она скончалась. Сам же муж надышался угарным газом и потерял сознание. Ему оказали помощь, а после задержали.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Он заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве мужчина случайно выстрелил в сына из пистолета.