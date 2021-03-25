Байден планирует избираться на второй президентский срок

Байден планирует избираться на второй президентский срок
Инаугурация президента США Джозефа Байдена. Фото: скриншот трансляции YouTube

Президент США Джозеф Байден заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслирует NBC News.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. В итоге Трамп проиграл в президентской гонке и был вынужден покинуть свой пост. На должность вступил Джо Байден. Дональд Трамп отказывался признавать результаты выборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп выступил с прощальной речью перед согражданами. По его словам, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, а также восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю «как никогда раньше».

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