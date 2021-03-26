Зеленский снял ответственность с производителей вакцин от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за последствия прививок, сообщает офис украинского лидера.

Закон освобождает производителя препарата или владельца регистрационного удостоверения от ответственности за любые последствия вакцинации, если применение вакцины происходило в соответствии с утвержденной в стране инструкцией.

Отмечается, что в случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабинетом министров Украины. Закон будет действовать в течение четырех лет.

С начала пандемии на Украине выявлено 1 646 775 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 329 855 пациентов, число смертельных исходов достигло 32 737.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему власти отказываются регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».Политик отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эффективность и безопасность препарата.