Собянин заявил о росте заболеваемости COVID среди пожилых в Москве

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID среди пожилых в Москве
Сергей Собянин заявил, что заболевание «очень опасное».. Фото: kremlin.ru

В Москве растет число новых случаев заражения COVID-19 среди пожилых людей. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в российской столице стабильна. При этом в городе стали чаще госпитализировать пенсионеров.

Собянин подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что многие москвичи смогли избежать заражения новым вирусом, так как прошли вакцинацию. И добавил, что здоровье большинства россиян позволяет сделать прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Ленобласти не планируют смягчать ковид-ограничения, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

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