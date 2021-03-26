Семенович рассказала о проблемах со здоровьем, оказавшись под капельницей

Семенович рассказала о проблемах со здоровьем, оказавшись под капельницей
Анна Семенович попросила поклонников не волноваться. Фото: скриншот instagram

Певица и актриса Анна Семенович, вернувшись с курортов, оказалась в больнице. Причиной этого стало отравление.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что не хочет, чтобы кто-то видел ее «зелененькую», и заметила, что причиной жесткой диеты стало сильное отравление.

«Я очень сильно отравилась чем-то», — написала актриса.

По словам Семенович, к настоящему моменту она чувствует себя гораздо лучше и находится на связи со специалистами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Семенович пожаловалась на неприятные последствия коронавируса. Она жаловалась на бессонницу.

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