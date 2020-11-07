Семенович пожаловалась на неприятные последствия коронавируса

Певица заметила, что стала хуже спать после того, как выздоровела.

Певица Анна Семенович рассказала, как чувствует себя после выздоровления. Она посвятила этой теме пост в Instagram-аккаунте. Артистка призналась, что сейчас чувствует себя намного лучше, но не может нормально спать. Она знает, что бессонница появляется у людей, переболевших коронавирусом, но не понимает, что с этим делать.

Певица пыталась принимать валерьянку, но бесполезно – сон все равно не идет.

«Говорят, есть такая побочка после болезни, что вирус очень влияет на нервную систему»,

— написала Семенович.

Поклонники переживают за любимую артистку и посоветовали ей побольше гулять, принимать расслабляющие ванны, кто-то даже рекомендовал читать молитвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович заболела коронавирусной инфекцией. Семенович попросила подписчиков ответственно относиться к своему здоровью, а также не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты.