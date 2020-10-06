Анна Семенович заболела коронавирусной инфекцией

Российская певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что подхватила коронавирусную инфекцию, а также поделилась тем, как протекает болезнь.

Рассказать о инфицировании Семенович решилась в понедельник, 5 октября, в своем аккаунте в Instagram. Артистка отметила, что о наличии патогена в организме она узнала еще неделю назад, и все это время пребывала дома на карантине. Закончится же вынужденная самоизоляция 12 октября, пока что Семенович проводит время в компании книг и сериалов.

Что касается симптомов, то их у певицы практически не проявилось — о себе дала знать лишь слабость. Поэтому фанаты могут не беспокоиться, совсем скоро любимица вновь вернется на сцену вместе с приобретенными антителами.

Семенович попросила подписчиков ответственно относиться к своему здоровью, а также не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семенович вспомнила, как ее заперли в парилке в детстве.