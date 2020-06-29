Семенович вспомнила, как ее заперли в парилке в детстве

С тех пор артистка боится ходить в баню.

Об этом стало известно 29 июня. Обо всем артистка Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что в детстве с ней произошел неприятный инцидент – друзья в шутку закрыли ее в парилке. В какой-то момент юной Семенович стало жарко, она испугалась и начала тарабанить дверь. К счастью, звезду почти сразу выпустили, но страх все равно остался.

Теперь же Семенович решила перебороть фобию и наконец смогла сходить в баню.

«Я послушала свое тело и поехала смотреть в глаза своему страху. Буквально первый раз в жизни я получила небывалое удовольствие от парения»,

— заявила артистка.

Она отметила, что родителям нужно внимательнее наблюдать за детьми и помогать им перебороть все сомнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что голодает.