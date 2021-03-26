Полицейские искали бомбу в 68 парках Петербурга

Аноним сообщил о бомбах, заложенных в двух парках Петербурга, потребовав деньги. Письмо с угрозами поступило в администрацию президента РФ.
В четверг, 25 марта, на электронный адрес Администрации. Точное местонахождение взрывных устройств злоумышленник раскрывать не стал. Для получения данной информации он потребовал написать сообщение на указанный электронный адрес.
«У вас 30 часов», — говорится в сообщении.
Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранители осмотрели 68 парков Северной столицы, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли.
Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские искали бомбу в «Додо пицце» в Московском районе.