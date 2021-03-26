Коронавирус унес жизни еще 36 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 36 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Всего с начала пандемии в городе число летальных исходов достигло 12 102. В России зафиксировано 97 тысяч летальных исходов.

Также за указанный период 782 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у 99% переболевших коронавирусной инфекцией наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия.