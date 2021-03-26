В Петербурге спустили на воду подлодку «Магадан» для Тихоокеанского флота

В Петербурге спустили на воду подлодку &#171;Магадан&#187; для Тихоокеанского флота
Подлодка "Магадан" относится к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

В пятницу, 26 марта, на Адмиралтейских верфях состоялся торжественный спуск на воду третьей дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков отметил, что несмотря на пандемию, заказ выполнен точно в срок, указанный в заключенном контракте. Он также выразил благодарность всем участникам проекта и добавил, что предприятие готово приступить к строительству новых кораблей.

Напомним, что первой дизель-электрической подлодкой проекта 636.3 стала «Петропавловск-Камчатский», которую передали Тихоокеанскому флоту в ноябре 2019 года. Вторая, названная «Волхов», перешла во владение флота в октябре прошлого года. Третью — «Магадан», — спустили на воду сегодня. Продолжается строительство аналогичной подлодки «Уфа». Кроме того, в 2021 году планируется закладка пятой и шестой субмарин из этой же серии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце прошлого года Адмиралтейские верфи спустили на воду уникальную платформу «Северный полюс».

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