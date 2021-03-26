Близкого родственника депутата Ленобласти Гайсина хотят обанкротить

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал банкротный иск от компании «СЛС Псков Агро» в отношении ИП Артура Гайсина.

Исковое заявление поступило в арбитраж 25 марта. Согласно документам, заявитель хочет взыскать с Артура Гайсина 10 миллионов рублей. Как пишет АБН, ответчик — близкий родственник депутата Законодательного собрания Ленобласти Руслана Гайсина.

Подробности искового заявления, однако, неизвестны. По данным, указанным в ЕГРЮЛ, Артур Гайсин является генеральным директором нескольких компаний, среди которых ООО «Сити 78 загородная недвижимость», ООО «Северная столица», ООО «СТ-4», ООО «Экопарк». При этом основным бенефициаром ООО «Сити 78 загородная недвижимость» является именно Руслан Гайсин.

Напомним, что еще в 2009 году депутат основал холдинг «Сити 78», в котором по сей день является председателем Совета директоров, а также генеральным директором. До этого он руководил ООО «Фаэтон Девелопмент Групп».

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