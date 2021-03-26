Футболист Игонин предложил регламентировать акции, которые проводятся перед матчами

Игонин считает, что футболисты могут высказывать свою общественную позицию в социальных сетях, а не на поле перед игрой. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Игонин считает, что футболисты могут высказывать свою общественную позицию в социальных сетях, а не на поле перед игрой. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Экс-футболист и капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал участие спортсменов в политических акциях, которые порой проходят перед началом игры.

Так, петербургский арбитр Кирилл Левников на матче сборной Англии и Сан-Марино вместе с футболистами опустился на одно колено в знак поддержки акции Black Lives Matter, защищающей темнокожих. Другой российский арбитр Сергей Карасев на игре между «Манчестер Сити» и «Боруссией Менхенгладбах», наоборот, отказался это делать.

Алексей Игонин в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что участие в подобных акциях — личное дело каждого, и спорт при этом должен оставаться вне политики. При этом футболист признал, что условия матча являются подходящими для высказывания своей позиции, ведь к полю приковано внимание большого количества зрителей.

Однако, считает Игонин, УЕФА и ФИФА стоит регламентировать действия подобного рода, иначе начало матчей будет сдвигаться на 10-15 минут. «Пойдут акции одна за другой. Давайте в середине матча тогда остановим игру на пять минут, проведем все акции и будем дальше играть», — высказался футболист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волейбольный клуб «Зенит» обратился к московскому «Динамо» после инцидента на матче с просьбой не позорить спорт.